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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В Испании ремонтируют предназначенные Украине шесть танков Leopard 2

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Испанские военные выбрали шесть танков Leopard 2 A4, которые планируют передать Украине, и в настоящее время проводят их ремонт, заявила в среду испанский министр обороны Маргарита Роблес.

"Мы в процессе ремонта первого взвода танков Leopard 2 A4... В общей сложности речь идет о шести танках", - цитирует министра газета El Pais.

Роблес, выступавшая в испанском парламенте, не уточнила, когда планирует передать эти танки Киеву. Однако газета напоминает, что ранее в Мадриде говорили о конце марта-начале апреля.

Ранее в этом году испанские СМИ поясняли, что Мадрид намерен ремонтировать и передавать Украине танки Leopard 2 A4, которые уже на протяжении десяти лет хранятся в Центре логистической поддержки в Сарагосе. El Pais в начале февраля сообщала, что такой ремонт обойдется, по данным экспертов, более чем в полмиллиона евро за каждую машину.

Leopard 2 – основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Основные два варианта танка – Leopard 2A4 и модернизированный – Leopard 2A5.

Украина Испания Leopard 2 A4
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