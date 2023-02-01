Испания передаст Украине до шести танков Leopard после ремонта

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Первая отгрузка танков из Испании будет состоять из четырех-шести отремонтированных машин Leopard 2A4, пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники.

Точное количество будет зависеть от того, в каком состоянии находятся 53 танка, которые уже десяток лет хранятся в Центре логистической поддержки в Сарагосе, а также от того, по сколько танков готовы передать Украине другие страны. По сведениям газеты, Минобороны Испании сейчас обсуждает с военмпромом, возможна ли срочная реабилитация танков из Сарагосы. Издание назвало приоритетом скорость решения всех возникающих проблем, поскольку неформальная коалиция союзников Украины преследует цель обеспечить ВСУ весной двумя танковыми батальонами.

Ожидается, что ремонт находящихся на хранении в Испании танков Leopard продлится два с половиной месяца и обойдется, по данным экспертов, более чем в полмиллиона евро за каждую машину. За это же время испанские военные инструкторы планируют провести на полигоне "Сан-Грегорио" под Сарагосой ускоренный курс для украинских военных по обучению использования Leopard.

В дополнение к танкам Минобороны Испании может передать Киеву запчасти к ним. Наибольшей проблемой El Pais называет снаряды калибра 120 мм - Испания их более не производит, их нужно будет искать на армейских складах.