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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины
Фото: Philipp Schulze/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в четверг, что правительство страны рассматривает возможность направления на Украину некоторого количества танков Leopard, находящихся на консервации на базе хранения в Сарагосе, сообщает издание 20minutos.

"Мы уже обсуждаем этот вопрос, поскольку у нас есть танки Leopard 2A4, которые не используются на протяжении длительного времени и хранятся в Сарагосе. Мы намерены выяснить, какие из них можно ввести в строй для того, чтобы осуществить поставку", - сказала Роблес.

Она отметила, что Испания примет решение в координации с другими странами-союзницами по НАТО. По ее словам, речь идет не просто о поставках, но о том, чтобы эти танки сопровождали люди, знающие, как ими управлять и поддерживать в рабочем состоянии, а это, по ее словам, непростая задача.

Испания Украина Leopard 2A4
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