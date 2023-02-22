Байден назвал "большой ошибкой" приостановку участия России в ДСНВ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является ошибочным.

"Это большая ошибка", - приводит пресс-пул Белого дома слова президента в ответ на вопрос об его отношении к данному шагу Москвы.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. В среду Госдума и Совет Федерации проголосовали за соответствующий законопроект.