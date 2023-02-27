Госдепартамент не получал пояснений от Москвы по ДСНВ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона не получала от России оповещений по поводу решения приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила в аналитическом центре Brookings Institute помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

По ее словам, в Госдепе "оценивают, какие аспекты соглашения можно сохранить".

"Мы примем решения о своей позиции, когда поймем, что именно собирается сделать другая сторона", - сказала Стюарт.

В Вашингтоне считают, что если российская сторона проведет инспекции американских объектов, она сможет убедиться, что ее претензии к США по ДСНВ лишены оснований.

"США все еще готовы принимать российских инспекторов на американских объектах, особенно для того, чтобы Россия могла убедиться в конверсиях, мы готовы принять участие в Двусторонней консультативной комиссии, чтобы обсудить любые вопросы по реализации соглашения, которые есть у России", - сказала Стюарт.

По ее словам, Вашингтон готов продолжать конструктивную работу с Россией и верит, что все проблемы по ДСНВ могут быть решены, если Москва решит возобновить участие в этом соглашении и вернуться "к прозрачности, стабильности и уменьшению ядерной опасности".

Стюарт добавила, что решение России приостановить участие в ДСНВ не повлияет на планы США и их союзников оказывать помощь Украине.

21 февраля президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал он.

Проект соответствующего закона был внесен в Госдуму уже 21 февраля. 22 февраля его одобрили обе палаты парламента.

26 февраля Путин объяснил это решение необходимостью обеспечить безопасность государства в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России.