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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Соответствующий документ был внесен в Госдуму вечером 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным. В среду документ был принят Госдумой.

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Закон о приостановлении действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступит в силу со дня его официального опубликования.

В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

Накануне Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Совет Федерации
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