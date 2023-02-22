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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Из-за обильных снегопадов в США отменены более тысячи авиарейсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт FlightAware.

Почти половина отмененных авиарейсов приходится на международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол, который является хабом для авиакомпаний Delta Air Lines. Еще 11% приходится на аэропорт Денвера.

В Миннеаполисе выпало 13 см снега, ожидается, что выпадет еще 30 см в течение дня. Метеорологи также прогнозируют порывистый ветер.

Рекордным для этого региона остается начало ноября 1991 года, когда выпал 71 см снега, напоминает агентство.

США Миннеаполис Денвер Delta Air Lines
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