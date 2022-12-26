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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Авиакомпании в воскресенье отменили почти 2500 рейсов из США из-за снежного шторма

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Около 2500 авиарейсов из США были отменены в воскресенье из-за снежного шторма, обрушившегося на большую часть страны, пишет The Hill со ссылкой на данные сайта FlightAware. Еще 6061 рейс был задержан.

Ранее CNN сообщил, что за 23 и 24 декабря авиакомпании отменили более 8,4 тысяч рейсов.

Из-за снежной бури и холодов в США за последние дни погибли не менее 26 человек, сотни тысяч людей остались без света.

По данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США были остались без электричества в воскресенье, причем половина из них находятся в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Электроэнергетические компании просят потребителей экономить электричество, газ и тепло из-за экстремальных погодных условий и возросшей в связи с этим нагрузки на сети.

США
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