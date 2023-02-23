Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Глава Минфина США заявила о цели усиливать санкции против РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер, заявила в четверг американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Мы стремимся усиливать санкции и решать проблему нарушения действующих мер", - приводит Associated Press слова Йеллен, находящейся в Индии.

По ее словам, США, в частности, по-прежнему сфокусированы на том, чтобы перекрывать доступ РФ к товарам, нужным для ВПК.

Кроме того, Йеллен выразила надежду на то, что сторонам удастся продлить действие заключенной в 2022 году в Стамбуле сделки, позволяющей экспортировать зерно из Украины.

США Минфин США Джанет Йеллен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Парламент Венгрии 6-9 марта определится с ратификацией членства в НАТО Швеции и Финляндии

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });