WSJ сообщила о планах США на этой неделе ввести санкции против 200 физлиц и структур РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - США собираются на этой неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

"Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе введет новые санкции против примерно 200 российских физлиц и структур", - информирует издание.

Газета отмечает, что новый пакет санкций приурочат к годовщине начала спецоперации РФ на Украине.

WSJ подчеркивает, что Вашингтон и европейские союзники "ищут способы отрезать Москву от доступа к важнейшим материалам, направленным на укрепление оборонного и технологического секторов".

По данным источника, в пакет санкций, о котором на этой неделе объявят Минфин США и госдеп, внесут часть российских губернаторов, родственников правительственных служащих РФ, технологические компании. Санкции также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу санкций.

В Минфине, госдепе и Совете национальной безопасности США эту информацию пока не прокомментировали.

Во вторник на выступлении в Варшаве американский президент Джо Байден напомнил, что позднее на этой неделе США введут новые санкции против РФ.

Ранее сообщалось, что на этой неделе США и ЕС планируют объявить о новых санкциях против РФ. При этом США и их союзники намерены задействовать меры для обеспечения выполнения уже действующих ограничений.