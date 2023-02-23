Глава непризнанной НКР заявил, что не может быть речи об интеграции с Азербайджаном

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил о готовности диалога с Азербайджаном, при этом об интеграции с ним речи быть не может.

"Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) никогда не откажется от своего суверенитета, и не может быть и речи об интеграции с Азербайджаном. Любой процесс вне логики защиты этого права неприемлем, поскольку будет вести к этнической чистке народа Арцаха со стороны Азербайджана", - отметил он на заседании правительства непризнанной республики в четверг.

Арутюнян подчеркнул, что "право народа Арцаха на самоопределение не подлежит торгу".

Как он заявил, "мы готовы к диалогу с Азербайджаном и урегулированию конфликта, однако у нас есть четкие принципы и "красные линии", которые исходят из основополагающих прав и жизненных интересов народа Арцаха".

По его словам, для диалога и урегулирования конфликта необходимо обеспечить стабильную и доверительную атмосферу, исключая провокации и применение силы.

"Считаю необходимым участие международного сообщества для обеспечения эффективности диалога и обеспечения защиты интересов сторон. Блокада должна быть устранена, Арцах должен иметь беспрепятственную и неограниченную связь с Арменией без участия в этом азербайджанской стороны. Должна быть гарантирована бесперебойная работа жизненно важных инфраструктур из Армении в Арцах, которые находятся под контролем Азербайджана, полностью должно быть восстановлено электроснабжение и газоснабжение", - отметил Арутюнян.

Он заявил, что официальный диалог с Баку может состояться в рамках международного формата, который может быть определен на основе взаимоприемлемых принципов и норм международного права.

"Необходимо обеспечить присутствие структур ООН в Арцахе, - сказал Арутюнян. - Необходимо исключить применение силы или угрозу ее применения, что должно быть обеспечено международными гарантиями безопасности, в том числе, повышением эффективности российских миротворцев".