Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о своем решении приостановить использование приложения TikTok на своих корпоративных устройствах и на персональных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии.

"Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду комиссии", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что усиление безопасности в отношении других платформ социальных сетей также будет находиться под постоянным контролем.

Как объясняют в ЕК, "эта мера соответствует строгой внутренней политике кибербезопасности комиссии относительно использования мобильных устройств для связи, связанной с работой".

Эта мера, отмечают в Брюсселе, "дополняет давно выданные комиссией рекомендации сотрудникам применять передовой опыт при использовании платформ социальных сетей и поддерживать высокий уровень осведомленности о кибербезопасности в своей повседневной работе".

"Комиссия стремится обеспечить надежную защиту своего персонала от растущих киберугроз и инцидентов. (...) Сегодняшняя приостановка является внутренним корпоративным решением, которое строго ограничено использованием устройств, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии", - сказано в коммюнике ЕК.