TikTok планирует построить еще два центра обработки данных в Европе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сервис обмена короткими видео TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance Ltd., планирует строительство двух центров обработки данных (ЦОД) в Европе для решения проблем безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

TikTok объявила об этом в пятницу, также сообщив, что число ежемесячно активных пользователей приложения в Европейском союзе начитывает 125 млн, а в целом в Европе - 150 млн.

В рамках нового закона ЕС о цифровых услугах онлайн-платформы должны были до 17 февраля обнародовать данные о количестве их пользователей. Крупнейшие компании, имеющие более 45 млн пользователей, должны соответствовать дополнительным требованиям.

TikTok пытается избежать в Европе тех проблем, которые преследуют ее в США, где Конгресс рассматривает возможность запрета приложения из-за опасений, что ByteDance Ltd. может шпионить за пользователями или влиять на них от имени китайских властей.

Руководители TikTok, в том числе главный исполнительный директор Шоу Цзы Чу, в прошлом месяце посетили Брюссель, заявив лидерам ЕС, что они сделают больше, чем требуется по закону, чтобы соблюсти новые правила.

TikTok ранее уже говорила о намерении построить ЦОД в Ирландии. В пятницу компания сообщила о планах строительства в этой стране второго дата-центра, а также о ведении переговоров относительно постройки третьего ЦОД в Европе, не уточнив его вероятное месторасположение.

TikTok отметила, что хранит глобальные пользовательские данные в Сингапуре и США, но в этом году начнет перенос данных европейцев на свои сервера в Европе.