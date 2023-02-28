Канада запретила использование TikTok на электронных устройствах правительства

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады запретили использование приложения TikTok на всех государственных мобильных устройствах, а существующие установки приложения будут удалены, следует из заявления секретариата Совета казначейства Канады.

"После проверки TikTok директор по информационным технологиям Канады определил, что он представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности", - говорится в заявлении.

Запрет вступит в силу во вторник, 28 февраля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предполагает, что "по мере того, как правительство предпримет важный шаг, сообщив всем федеральным служащим, что они больше не могут использовать TikTok на своих рабочих телефонах, многие канадцы, от бизнеса до частных лиц, задумаются о безопасности своих собственных данных... ".

Между тем, представитель приложения TikTok отметил: "Правительство Канады приняло решение заблокировать TikTok на устройствах государственного выпуска без ссылки на какие-либо конкретные соображения безопасности или обращения к нам с вопросами только после того, как аналогичные запреты были введены в ЕС и США".

По его мнению, данное решение только "мешает чиновникам обращаться к общественности на платформе, любимой миллионами канадцев".

Тем временем агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США предоставила всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.

Административно-бюджетное управление Белого дома назвало это руководство, опубликованное в понедельник, "важным шагом вперед в устранении рисков, связанных с приложением, для конфиденциальных правительственных данных".

Отмечается, что некоторые министерства, включая Министерство обороны и внутренней безопасности, уже ввели ограничения.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В свою очередь, законодатели США планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить TikTok в стране.

Как сообщает The Hill, комитет палаты представителей по иностранным делам обсудит предложение во вторник днем после отдельно запланированных слушаний о борьбе с китайской "агрессией" в технологическом и экономическом секторе.

В целом тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, приложение TikTok может использоваться правительством Китая для сбора данных пользователей США.

На прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) объявила о своем решении приостановить использование приложения TikTok на своих корпоративных устройствах и на персональных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии в качестве меры кибербезопасности.