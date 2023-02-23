Рубен Варданян заявил, что не намерен покидать Нагорный Карабах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Рубен Варданян, которого ранее в четверг отстранили от должности госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил о намерении остаться в НКР.

"Знаю, что есть давление в связи с моим пребыванием в Арцахе, но отмечу, что я никуда не собираюсь уезжать. Я буду работать здесь", - сказал Варданян.

Как сообщила в четверг пресс-служба президента непризнанной республики Араика Арутюняна, он предложил должность госминистра генпрокурору Гургену Нерсисяну. Арутюнян отметил, что госминистр будет координировать все сферы исполнительной власти, кроме силовых структур и МИД.

Как сообщалось на пленарном заседании в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к коммуникации с армянами Нагорного Карабаха при условии, что эту территорию покинет Варданян.

Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Варданян был назначен на должность 4 ноября 2022 года. До этого, 2 сентября, он сообщил об отказе от гражданства России и решении переехать в Нагорный Карабах. Он также сообщал, что создает "Фронт безопасности и развития Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)".

В минувшую среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван получил заверения от Азербайджана о готовности начала диалога между Баку и Степанакертом.