Песков заявил, что не располагает информацией о задержании Рубена Варданяна

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не располагают информацией о якобы задержании предпринимателя Рубена Варданяна при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

"Я не располагаю такой информацией. Поэтому я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в среду.

Вместе с тем Песков отметил, что российские власти должны получить соответствующую информацию.

Пресс-секретарь затруднился уточнить, остается ли Варданян российским гражданином. "Я не уверен в этом (в отказе от российского гражданства - ИФ), поэтому я не берусь это комментировать точно, но у него было российское гражданство. Но если он вышел из гражданства, то это другое дело", - добавил представитель Кремля.

В августе прошлого года российский миллиардер, предприниматель Варданян объявил, что выходит из гражданства РФ и с армянским паспортом переезжает в Нагорный Карабах. Позже он получил пост госминистра (главы правительства) непризнанной НКР, а после начала блокады Лачинского коридора (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) под внешним давлением был уволен с этой должности. До последнего времени Варданян оставался в Нагорном Карабахе.