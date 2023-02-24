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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

США ввели санкции против производителя углеволокна Umatex из структуры "Росатома"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский производитель углеволокна, входящий в структуру госкорпорации "Росатом" - Umatex, оказался под американскими санкциями, следует из сообщения Минфина США.

Как поясняет ведомство, российский оборонно-промышленный комплекс является крупнейшим потребителем углеволокна и других подобных материалов. "Umatex - крупнейший российский производитель широкой линейки изделий из углеродного волокна", - отмечается в сообщении.

Помимо непосредственно этой компании, в SDN list попали три ее дочерние структуры: чешская UMATEX Group Europe S.R.O. (согласно сайту "Юматекс", этот торговый дом "является постоянным поставщиком углеродной продукции для различных отраслей промышленности Европы" - ИФ), "Аргон", который, согласно сообщению Минфина США, производит материалы для авиастроительных компаний и "Завод углеродных и композиционных материалов", который, согласно мотивировке Минфина США, производит материалы, используемые в аэрокосмической отрасли.

Umatex (прежнее название АО "НПК "Химпроминжиниринг", структура ГК "Росатом") - один из мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Помимо этого, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью. Как сообщалось, в декабре компания приобрела российские активы американского производителя строительных материалов Owens Corning.

США Росатом UMATEX Group Umatex
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