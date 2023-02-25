Посол РФ Антонов заявил, что антироссийские санкции США разрушают международные отношения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ об объявленных антироссийских шагах США, отметил, что, вводя ограничения против граждан России и компаний, американская сторона разрушает двусторонний диалог.

"24 февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. (...) Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?" - говорится в комментарии Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в США.

Глава диппредставительства подчеркнул, что "по сути, Вашингтон целенаправленно разрушает двусторонний диалог и международные отношения".