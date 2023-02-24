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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

США включили в санкционный список вице-премьера Голикову и восемь министров

США включили в санкционный список вице-премьера Голикову и восемь министров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в пятницу объявил о введении санкций в отношении ряда российских министров и губернаторов, в том числе против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра энергетики Николая Шульгинова и министра цифрового развития Максута Шадаева.

Согласно документу, распространенному госдепом, под санкции также подпали министр природных ресурсов Александр Козлов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова и министр спорта Олег Матыцин.

Также под санкциями оказалась журналистка Ольга Скабеева.

В санкционные списки включили губернаторов Псковской области Михаила Ведерникова, Кемеровской области Сергея Цивилева, Камчатского края Владимира Солодова, Курганской области Вадима Шумкова, Тверской области Игоря Руденю и других. Также под санкции подпал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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Помимо этого, в заявлении госдепа говорится, что США принимают меры по введению визовых ограничений в отношении 1 219 российских военнослужащих в связи с ситуацией на Украине.

Также госдеп сообщил о санкциях в отношении ряда организаций и компаний, в том числе против Главного управления глубоководных исследований министерства обороны РФ, ОАО "Объединенная зерновая компания", Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, судоходной компании "Пола Райз" и АО "Аргус-Холдинг".

Более того, санкции коснулись управляющей организации Запорожской АЭС и его главы Олега Романенко.

США Татьяна Голикова
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