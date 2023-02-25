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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink, запущенная с базы Космических сил США Ванденберг. Архивное фото
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 27 февраля в 11:31 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:31 по Москве).

Он станет 75-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти четыре тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 12-й раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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