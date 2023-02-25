ЕС запретил предоставлять гражданам РФ мощности для хранения газа

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ЕС принял решение ввести запрет на предоставление мощностей для хранения газа для граждан РФ, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Евросовет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам РФ. Исключение - для инфраструктуры СПГ", - говорится в его заявлении.

Боррель поясняет, что такие меры, по замыслу Брюсселя, позволят, среди прочего, защитить надежность поставок газа в ЕС.