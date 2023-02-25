ЕС десятым пакетом санкций наложил ограничения на половину своего экспорта в РФ

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Утвержденный Советом ЕС пакет санкций включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА, говорится в документе, распространенном Брюсселем в субботу.

"Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - отмечается в заявлении. В нем не уточняется, о каких именно банках идет речь.

В заявлении также говорится, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности, электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро, подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию".

Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.

Кроме того, запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Также санкции вводятся против семи иранских предприятий, которые, как считает Брюссель, производят БПЛА.

Ограничения вводятся и против СМИ: в ЕС запрещается вещание арабских служб RT и Sputnik.

Помимо этого, вводится запрет на участие граждан России в органах управления компаний критически важной инфраструктуры в государствах-членах ЕС. Еще одна новая ограничительная мера подразумевает, что эксплуатанты воздушных судов должны будут уведомлять о нерегулярных рейсах между ЕС и Россией напрямую или через третьи страны свои национальные компетентные органы.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в новый список санкций внесли 121 физическое и юридическое лицо.

Другие детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе - после публикации в Официальном журнале ЕС.