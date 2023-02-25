Боррель заявил, что ЕС завершил утверждение санкционного пакета против РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ЕС завершил процесс одобрения десятого санкционного пакета против России: в него вошло 121 физическое и юридическое лицо из РФ, добавлены ограничения на импорт и экспорт, сообщил в субботу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Принят 10-ый пакет санкций: в список включили 121 физическое и юридическое лицо, вводятся значительные новые ограничения на импорт и экспорт, вводится запрет на российские пропагандистские СМИ", - говорится в его сообщении в соцсетях.

Речь идет о завершении процедуры утверждения санкций на министерском уровне.

Накануне десятый пакет санкций против РФ согласовали постпреды ЕС.

Позже санкции опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.