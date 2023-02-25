Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Боррель заявил, что ЕС завершил утверждение санкционного пакета против РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ЕС завершил процесс одобрения десятого санкционного пакета против России: в него вошло 121 физическое и юридическое лицо из РФ, добавлены ограничения на импорт и экспорт, сообщил в субботу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Принят 10-ый пакет санкций: в список включили 121 физическое и юридическое лицо, вводятся значительные новые ограничения на импорт и экспорт, вводится запрет на российские пропагандистские СМИ", - говорится в его сообщении в соцсетях.

Речь идет о завершении процедуры утверждения санкций на министерском уровне.

Накануне десятый пакет санкций против РФ согласовали постпреды ЕС.

Позже санкции опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

ЕС Евросоюз Жозеп Боррель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС десятым пакетом санкций наложил ограничения на половину своего экспорта в РФ

ЕС десятым пакетом санкций наложил ограничения на половину своего экспорта в РФ

ЕС запретил предоставлять гражданам РФ мощности для хранения газа

ЕС включит свыше 120 физических и юридических лиц в новый пакет санкций

Лукашенко не верит, что Киев пойдет на обострение ситуации в Приднестровье

SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

Что случилось этой ночью: суббота, 25 февраля

Байден заявил, что Украине в настоящий момент не нужны истребители F-16

Байден заявил, что Украине в настоящий момент не нужны истребители F-16

Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Канада ввела новые санкции против России

Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });