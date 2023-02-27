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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Первая партия казахстанской нефти сдана в систему "Транснефти" для поставки в Германию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "КазТрансОйл" (КТО) осуществил сдачу казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию, сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям КТО Шынгыс Ильясов.

"АО "КазТрансОйл" 25 февраля осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сказал Ильясов "Интерфаксу".

В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" была направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

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Как сообщалось, европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Россия одобрила заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию. В первом квартале "КазТрансОйл" планировал осуществить транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию.

Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал журналистам, что республика планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году и может нарастить объем до 7 млн тонн.

Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев пояснял, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства Германии. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.

Казахстан Транснефть Германия нефть КазТрансОйл"
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