В Финляндии начали строить ограждение на границе с Россией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии приступили к строительству забора на границе с Россией, начаты работы на трехкилометровом тестовом участке.

Финские СМИ отмечают, что работы начались в понедельник с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Там построят трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Власти проведут эксперимент, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей, которые, как отмечают СМИ, возможно, прибудут с востока.

В марте начнется прокладка дороги и возведение забора, а затем и создание системы технического контроля. Ожидается, что пилотное ограждение будет готово к концу июня. Испытательный участок в Иматра обойдется в 6 млн евро.

Предполагается, что тестовый забор высотой три метра с колючей проволокой будет обеспечен ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках.

Большая часть всего ограждения будет пролегать на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции наиболее высок. Но, возможно, часть забора будет построена и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы.

Общая протяженность пограничного ограждения составит 200 километров или примерно 15% от всей длины финляндско-российской границы, составляющей около 1 300 км. Обустройство границы предполагается завершить в 2025-2026 гг. Его стоимость составит 380 млн евро.