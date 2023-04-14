В Финляндии готовятся строить 75-километровый участок забора на границе с Россией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Финляндии положительно оценивают ход строительства забора на опытном 3-километровом участке границы с Россией и начинают подготовку к возведению первого основного 75-километрового участка, сообщил на пресс-конференции начальник техотдела штаба пограничной охраны бригадный генерал Яри Толппанен.

"Испытания тестового забора показало, что график строительства реалистичен и что процесс принятия решений основан на правильных данных", - сказал он.

Строительство тестового забора в Иматра началось в марте. В ходе этого эксперимента пограничники проверяли, выдержит ли ограждение зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей, которые, возможно, прибудут с востока. Его высота три метра, сверху устанавливается колючая проволока. Забор обеспечивается ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках.

На основе накопленного опыта начнется строительство и основной части ограждения.

Толппанен отметил, что на следующем этапе будет построено в общей сложности около 75 километров пограничных ограждений и контрольно-пропускные пункты.

Тендерный процесс по строительству первого основного участка границы начнется осенью 2023 года, удаление деревьев на первом участке будет проведено зимой 2023-2024 годов, а дорога, ограждение и системы управления будут построены в течение 2024-2025 годов.

"Таким образом, весной 2024 года начнется фактическое строительство первого участка забора протяженностью 75 километров", - сказал Толппанен.

По его словам, большая часть всего пограничного ограждения будет пролегать на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции расценивается как наиболее высокий, и он не исключил, что участки забора будут построены и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы.

"Финляндия должна быть готова справиться с возможной крупномасштабной нелегальной иммиграцией и именно поэтому необходимо барьерное ограждение", - заявил Толппанен.

В то же время, как сообщил командующий пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии полковник Мика Рютконен (Mika Rytkonen), "пограничная ситуация сейчас спокойная, в неделю пограничные переходы пересекают примерно 24 тыс. человек".

Общая протяженность пограничного ограждения составит 200 километров или примерно 15% от всей длины финляндско-российской границы (примерно 1 300 км). Его стоимость составит около 380 млн евро.

Весь проект планируется завершить в 2026 году.