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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Электронный барьер на границе Польши и Белоруссии увеличен до 72 км

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 72 км, до конца 2022 года длина заграждения должна превысить 100 км, сообщила Пограничная стража Польши.

"Сегодня на границе с Белоруссией введен в строй очередной участок электронного барьера. Протяженность: 17,6 км. Район: площадки Пограничной стражи в Новом Дворе и Липске", - говорится в сообщении.

Пока длина барьера - 72 км, уточнило ведомство и добавило: "К концу 2022 года будут готовы еще 2 участка барьера протяженностью 17,2 км и 18,1 км".

Электронное заграждение на границе с Белоруссией начали строить в июне 2022 года. На границе Польша планировала установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.

Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией после многочисленных попыток мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. Это был стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша, что он достроен.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия Липск Пограстража Польши Белосток
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