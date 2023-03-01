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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 29 человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Жертвами столкновения пассажирского и грузового поездов на севере Греции стали 29 человек, сообщает BNO News.

Представитель пожарной службы сообщил агентству, что к 5:00 по местному времени (6:00 по Москве - ИФ) была подтверждена гибель, по меньшей мере, 29 человек. Еще 86 человек получили ранения, 25 из них тяжелые.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 85 раненых.

Отмечается, что число жертв аварии может возрасти, поскольку несколько человек остаются в ловушке под обломками.

"Вагоны 1 и 2 (пассажирского поезда) больше не существуют, они были почти полностью разрушены", - цитирует агентство губернатора Фессалии Костаса Агорастоса.

Он добавил, что 250 человек смогли продолжить свое путешествие на автобусе.

Как сообщалось, авария произошла близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин. "В Евангелисмосе произошло лобовое столкновение двух поездов: грузового поезда и поезда IC 62, который отправлялся из Афин в Салоники", - говорится в заявлении оператора Hellenic Train.

В результате аварии несколько вагонов поезда сошли с рельсов, часть из них загорелась. По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек.

Поисково-спасательные работы на месте аварии продолжаются.

Греция Афины
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