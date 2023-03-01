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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Дели Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций.

"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения, как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран. Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - подчеркнул Чавушоглу.

Турция Мевлют Чавушоглу
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