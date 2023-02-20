В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Власти Турции не допускают обхода антироссийских санкций через свою страну, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Anadolu.

"США и ЕС подчеркивают неприемлемость обхода антироссийских санкций через Турцию. Мы заявляем, что не допустим и не допускаем обхода рестрикций", - заявил министр иностранных дел.

Блинкен приветствовал роль Турции в поддержке Украины.

В январе официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что меры Запада, принятые против России, оказались неэффективными. Он добавил, что турецкие власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям.