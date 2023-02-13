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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

В ЕС отметили, что РФ в условиях санкций смогла перенаправить нефть другим покупателям

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия благодаря скидкам сумела, несмотря на потолок цен, введенный ЕС, G7 и Австралией, перенаправить поставки сырой нефти другим покупателям, отмечается в зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

"Хотя РФ, похоже, удалось направить наибольшую часть своего экспорта сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, ей пришлось согласиться с большими скидками. Цена на Urals упала с 65-70 долларов за баррель на конец ноября до около 60 долларов за баррель в конце января, что соответствует 25 долларам за баррель скидки по сравнению с Brent", - говорится в документе.

"Более того, объемы российского экспорта достигли минимума в декабре", - заявили в ЕК.

В документе напоминается, что ЕС, G7 и Австралия ввели верхний предел цен на поставляемую по морю российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

ЕС ЕК Китай Турция Индия
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