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Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в четверг стартует к Международной космической станции (МКС) с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, сообщает NASA.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6 входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 08:34 мск).

Запуск американского многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX планировалось провести еще 27 февраля, однако он был отменен за две минуты до старта. Причиной стала неполадка в системе зажигания двигателей ракеты-носителя на стартовом комплексе из-за засорившегося фильтра на линии подачи жидкости-воспламенителя.

По сообщению NASA, Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС 3 марта после почти 25-часового полета. Это уже четвертый полет данного многоразового корабля.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

США Россия NASA "Роскосмос" МКС
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