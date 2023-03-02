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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Бывший-вице-президент США Пенс еще не принял решения об участии в выборах в 2024 году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что еще не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах президента в 2024 году.

"Мы с женой продолжаем с молитвой обдумывать возможность участия в гонке за выдвижение моей кандидатуры от Республиканской партии на пост президента", - сказал Пенс в интервью CBS.

Он также отметил, что не согласен с заявлениями кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли о том, что кандидаты старше 75 лет должны проходить тесты на ментальное здоровье.

"Я думаю, что американский народ может разобраться с этим. (...) Долгая и непрерывная история этой страны снова и снова доказывает мудрость, здравый смысл и рассудительность американского народа", - сказал Пенс.

Когда ведущий поинтересовался его мнением по поводу умственной и физической способности президента США Джо Байдена выполнять свою работу, Пенс заявил: "Мои проблемы с президентом Байденом - это полностью провальная политика внутри страны и за рубежом.

Пенс также защищал свое решение оспорить судебную повестку от спецпрокурора по делу экс-президента Дональда Трампа.

"Идея заставить бывшего вице-президента явиться в суд для дачи показаний против президента, с которым они служили, беспрецедентна, но я также считаю, что это неконституционно", - заключил Пенс.

В ноябре прошлого года министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Трампа.

В указе о назначении спецпрокурора говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

США Майк Пенс
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