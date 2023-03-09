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Байден подбирает кандидатов на ключевые должности в предвыборный штаб

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, еще не объявивший официально о решении переизбраться на этот пост, уже подбирает кандидатов для своего предвыборного штаба, сообщает в четверг газета The Hill.

По данным источников газеты, руководящие должности в кампании планируется распределить к апрелю, после чего планируется начать предвыборную кампанию Байдена. В то же время, другие собеседники, близкие к Байдену, предупреждают, что нет гарантий, что к апрелю все будет готово.

"Это еще один сигнал о том, что Байден готовится объявить, что будет переизбираться", - пишет издание, комментируя работу по формированию предвыборного штаба.

В настоящее время, как пишет The Hill, Байден пытается сузить поиск кандидатов конкретно на руководящие должности в кампании. Среди них - Сэм Корнейл, занимающий должность исполнительного директора национального комитета Демократической партии США, и Дженн Риддер, работавшая с Байденом во время предвыборной кампании 2020 года. Также рассматриваются и другие кандидаты, причем со многими переговоры начались несколько месяцев назад.

Газета отмечает, что перед выборами 2020 года Байден также объявил имена тех, кто будет работать в его кампании одновременно с планами выдвинуть свою кандидатуру.

Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.

Джо Байден США
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