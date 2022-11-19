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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования роли Трампа в захвате Капитолия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении в пятницу спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.

"В интересах общества - назначить специального прокурора для проведения независимого расследования и судебного преследования с учетом последних событий, включая заявление бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах", - приводят американские СМИ слова Гарланда.

В указе о назначении спецпрокурора говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

Ранее Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года. Члены Республиканской партии США по-разному отреагировали на решение экс-президента.

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на президентских выборах 2020 года. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа. Позже Конгресс все же утвердил итоги выборов. В настоящее время в Палате представителей еще работает сформированный по инициативе демократов специальный комитет, задача которого - пролить свет на события января 2021 года. В этом же комитете работает республиканка Лиз Чейни, подвергшаяся критике со стороны многих однопартийцев за то, что выступает против Трампа.

Сам экс-президент заверяет, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа во Флориде. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

США Дональд Трамп
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