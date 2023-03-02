Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в четверг стартовал к Международной космической станции (МКС) с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, сообщило NASA.

В состав международного экипажа корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 08:34 по Москве). Позднее в NASA сообщили, что корабль был успешно выведен на орбиту и взял курс на МКС.

По сообщению NASA, Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС 3 марта через 24,5 часа после старта. Это уже четвертый полет данного многоразового корабля.

Планируется, что в общей сложности экипаж Crew Dragon-6 проведет на станции полгода.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.