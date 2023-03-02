Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в четверг стартовал к Международной космической станции (МКС) с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, сообщило NASA.

В РоссииРФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКСРФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКСЧитать подробнее

В состав международного экипажа корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 08:34 по Москве). Позднее в NASA сообщили, что корабль был успешно выведен на орбиту и взял курс на МКС.

По сообщению NASA, Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС 3 марта через 24,5 часа после старта. Это уже четвертый полет данного многоразового корабля.

Планируется, что в общей сложности экипаж Crew Dragon-6 проведет на станции полгода.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

NASA Crew Dragon США МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым президентом Вьетнама стал Во Ван Тхыонг

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Что случилось этой ночью: четверг, 2 марта

Российская делегация прибыла на встречу глав МИД G20

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

ЕС предложит план по увеличению поставок боеприпасов Киеву

Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

США готовы корректировать ядерный арсенал в ответ на аналогичные шаги РФ

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

Белорусское ТВ показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });