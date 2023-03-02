Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Мировые центробанки в январе закупили 31 т золота

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мировые центробанки, по предварительным данным, в январе 2023 года закупили 30,8 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из данных World Gold Council (WGC).

Крупнейшим покупателем была Турция, увеличившая запасы на 23,3 тонны. Китай закупил 14,9 тонны, Казахстан – 3,9 тонны. Европейский центральный банк сообщил о росте запасов золота на 1,9 тонны, но это связано с тем, что Хорватия официально стала членом зоны евро.

Основным продавцом золота среди центробанков в январе был ЦБ Узбекистана, сокративший запасы на 11,5 тонны.

World Gold Council WGC золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замглавы МИД РФ Рябков провел "деловой разговор" с представителями США по ДСНВ

В Молдавии могут изменить название языка на "румынский"

В Молдавии могут изменить название языка на "румынский"

Премьер Индии констатировал неспособность мирового сообщества не допускать конфликты

Премьер Индии констатировал неспособность мирового сообщества не допускать конфликты

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Новым президентом Вьетнама стал Во Ван Тхыонг

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Что случилось этой ночью: четверг, 2 марта

Российская делегация прибыла на встречу глав МИД G20

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня

ЕС предложит план по увеличению поставок боеприпасов Киеву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });