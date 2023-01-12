Издание Politico сообщило, что позиция ФРГ по поставкам тяжелого вооружения Украине зависит от США

Вашингтон не планирует поставлять танки Киеву в ближайшем будущем

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Германия ориентируется на США в своем решении, отправлять или нет Украине танки Leopard, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок вооружения Украине в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена.

Отмечается, что на региональном предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц заявил, что поставки танков на Украину должны обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Ранее представитель Шольца сообщил, что планы Лондона по поставке танков Challenger 2 британского производства на Украину не изменят позицию правительства Германии.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.

По мнению издания, планы Великобритании, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече представителей западных оборонных ведомств на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, усилят давление на Шольца.

Это связано с тем, что Соединенное королевство станет первой страной, которая поставит украинским военным современные боевые танки западного производства.

Таким образом аргумент Шольца о том, что Германия не должна действовать в одиночку при отправке западных танков, будет опровергнут действиями Великобритании.

Тем временем, как пишет Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять боевые танки в ближайшем будущем.

По данным издания, переговоры между США и Украиной о предоставлении танков Abrams продолжаются, но прогресс невелик.

"Это постоянно обсуждается, но не приближается к решению", - сообщил осведомленный источник газеты.