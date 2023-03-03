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Корабль Crew Dragon c космонавтом "Роскосмоса" сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" на борту, стартовавший накануне на орбиту, в пятницу сблизился с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящей стыковкой, сообщило NASA.

"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6 входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Планируется, что корабль в автоматическом режиме пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента МКС в 00:43 по времени Восточного побережья США (в 8:43 по московскому).

В общей сложности экипаж корабля Crew Dragon-6 будет работать на станции полгода.

Запуск корабля c помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в четверг в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 8:34 по московскому). Это уже четвертый полет данного многоразового корабля.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Crew Dragon МКС Роскосмос
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