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Citigroup уволит сотни сотрудников

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc планирует уволить сотни сотрудников различных подразделений. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Увольнения затронут менее 1% штата банка, насчитывающего около 240 тыс. человек, говорят источники. Сокращения ожидаются в частности в инвестиционном подразделении и в подразделении, занимающемся андеррайтингом ипотечных кредитов в США, а также среди работников ИТ-сферы.

Ранее о масштабных увольнениях сообщили ведущие конкуренты Citi, включая JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group.

Акции Citi слабо меняются на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация банка выросла на 13,6%, до $100 млрд.

Citigroup
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