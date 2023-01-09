Goldman Sachs сократит 3,2 тысячи рабочих мест на этой неделе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. готовится на этой неделе сократить порядка 3,2 тысячи рабочих мест, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это будет один из крупнейших в истории банка раундов сокращения рабочих мест.

По данным источников агентства, более трети увольнений придется на сотрудников трейдингового и банковского подразделений Goldman.

Ослабление показателей в различных направлениях бизнеса, реорганизация операций и неопределенность перспектив экономики и рынков вынуждают банк сокращать расходы, отмечают эксперты.

Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон в конце декабря предупредил сотрудников о скором сокращении штата, сообщала Financial Times.

В октябре Goldman объявил о разделении операций на три основных сегмента в рамках реорганизации. Инвестиционно-банковский и трейдинговый бизнесы банка были объединены в одном подразделении. Во второе вошли операции в сфере управления активами и wealth management, а также потребительский онлайн-банк Marcus.

Третье подразделение объединило платформу для банковских расчетов, финтех-активы Goldman, кредитный сервис GreenSky, а также СП банка с Apple Inc. и General Motors Co.

По словам источников агентства, несмотря на сокращения, Goldman не намерен отказываться от найма новых сотрудников, в частности, аналитиков.

Штат сотрудников банка с 2018 года вырос на 34%, превысив отметку в 49 тысячи на конец третьего квартала 2022 года.

Акции Goldman подешевели на 12% за последние 12 месяцев.