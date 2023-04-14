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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Citi за квартал сократила размер российского риска на $1,4 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская Citigroup в первом квартале сократила размер риска на российские активы до $6,1 млрд с $7,5 млрд, говорится в презентации к отчетности группы.

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Больше половины российских активов группы ($3,6 млрд) приходится на наличные средства, размещенные на депозите в Банке России, и дивиденды, удерживаемые в Национальном расчетном депозитарии.

Citi за квартал снизила риски на Россию на $1,4 млрд. За счет сокращения кредитного портфеля, в том числе благодаря погашениям и продажам ссуд, удалось снизить риски на $1,9 млрд, эффект от ослабления рубля составил $0,5 млрд. Одновременно Citi увеличила риски на $1 млрд из-за дивидендов, полученных группой в качестве депозитария.

Группа в декабре прошлого года закрыла сделку по продаже портфеля потребительских кредитов с баланса российской "дочки" банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. На первое полугодие 2023 года также была намечена продажа портфеля кредитных карт.

Чистые инвестиции в российское подразделение Citi остались на уровне $1,2 млрд.

Российский Ситибанк по итогам 2021 года занял 19-е место по размеру активов среди банков РФ в рэнкинге

Citigroup Citi Банк России Ситибанк Уралсиб США
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