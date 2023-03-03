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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Пашинян заявил о вкладе эмигрантов из России в рост экономики Армении

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Приток российских специалистов в Армению положительно повлиял на экономическую активность республики, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"Много людей, в основном специалисты в области информационных технологий, переехали из России в Армению. Считаю, что это произошло из-за определенных технических вопросов, поскольку обычно они оплачиваются западными организациями, а после санкций, вероятно, они не могли получать зарплату и решили переехать в Армению. Мы рады их присутствию, поскольку это создает дополнительную экономическую активность", - сказал Пашинян, выступая в Немецком совете по международным отношениям в Берлине, сообщает пресс-служба армянского правительства.

По его словам, в 2022 году экономический рост в Армении составил 12,5%.

"Не полностью, но частично это обусловлено деятельностью российских эмигрантов", - отметил Пашинян.

Армения Россия Никол Пашинян
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