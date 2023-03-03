Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидер "Хорошей партии" (IP) Турции Мераль Акшенер объявила, что покидает оппозиционный блок из шести партий из-за несогласия по поводу кандидата на пост президента, сообщает в пятницу издание Daily Sabah.

"Мы работали не покладая рук, чтобы голос народа был услышан в оппозиции, чтобы донести до оппозиции ожидания людей. На вчерашней встрече пять партий выдвинули кандидатуру Кемаля Кылычдароглу, тогда как мы предложили Мансура Яваша и Экрема Имамоглу. К сожалению, наше предложение было отвергнуто", - заявила Акшенер. По ее словам, таким образом блок доказал, что "не отражает волю народа в своих решениях", а потому IP покидает его.

При этом Акшенер отметила, что ее партия продолжит выступать против правящей Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Она также призвала своих кандидатов, Яваша и Имамоглу, которые являются мэрами Анкары и Стамбула соответственно, "продолжать выполнять свои задачи" и постараться победить на выборах.

В свою очередь глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинуло большинство в блоке, заявил, что повода для беспокойства нет.

"Не волнуйтесь, все встанет на свои места", - сказал он.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, поэтому их лучше перенести.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет. В то же время в сообщениях отмечается, что неспособность оппозиции определиться с единым кандидатом может заметно ослабить ее позиции и дать Эрдогану дополнительные шансы на победу.