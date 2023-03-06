В Кишиневе прошла акция протеста против переименования государственного языка

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии оппозиционный коммунистов и социалистов провел у Конституционного суда в Кишиневе акцию протеста против изменения названия "молдавский язык" на "румынский".

По оценке корреспондента "Интерфакса", в митинге приняли участие более сотни сторонников оппозиции. Они пришли с плакатами: "Молдова, молдаване, молдавский", "Государственный язык Молдовы - молдавский. 13 статья Конституции" и государственными флагами. Протестующие выкрикивали лозунг: "Соблюдайте Конституцию!".

Депутат парламента Василе Боля сообщил на митинге, что люди пришли к КС, потому что правящая партия "Действие и солидарность" PAS "покусилась на самое святое, что есть у каждого молдаванина - язык матерей, бабушек и дедушек".

"Язык матери и предков, на котором мы разговариваем, - это молдавский язык, который закреплен в Конституции. На прошлой неделе депутаты большинства решили в своем "сельсовете" изменить Конституцию с помощью обычного законопроекта. Если они примут во втором чтении этот законопроект, мы будем снова у КС, чтобы защитить молдавский язык", - сказал депутат.

Он напомнил, что текст Конституции может быть изменен или отменен либо путем референдума, либо посредством сложных парламентских процедур, при поддержке не более двух третей депутатов парламента.

Лидер Партии коммунистов, экс-президент Владимир Воронин заявил, что "во время множества кризисов, спровоцированных PAS и нынешним главой государства, власти не нашли ничего лучше, как вспомнить о названии языка".

"Власти, которые обещали гражданам "хорошие времена", не смогли ничего сделать и взялись за язык. За все годы, находясь у власти, мы не трогали Конституцию и не вносили никаких изменений, не поменяли ни одной запятой. В конечном итоге, те, кто сегодня нарушают Конституцию, ответят за это", - заявил Воронин.

На митинге выступали и другие депутаты-социалисты и общественники, которые ратуют за сохранение названия "молдавский язык". Они обещали продолжить борьбу и не допустить внесения поправок в законодательство.

Парламент Молдавии 2 марта принял в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение названия "молдавский язык" на "румынский язык". Название языка будет изменено во всех законодательных актах, в том числе в Конституции.

Полное название проекта - "О выполнении соображений некоторых постановлений Конституционного суда". Авторы ссылаются на три постановления КС, в том числе от 5 декабря 2013 года. Согласно этому документу, государственным языком республики является румынский язык.

Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут быть утверждены "двумя третями голосов депутатов" "не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта и только с положительным заключением КС". Также согласно Конституции, "Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".

Депутаты от PAS заявили, что эти положения действуют в случае внесения поправок в Конституцию. По их мнению, в данном случае речь идет о "техническом" решении по приведению Конституции в соответствии с решением Конституционного суда. Они подчеркивают, что это положение и так действовало, но формально требуется исправить все акты, согласно постановлению КС.

Ранее Академия наук Молдавии признала, что правильным названием языка является "румынский". Румынский язык преподается во всех школах и учебных заведениях Молдавии с 1992 года.