В Молдавии задержали более 50 активистов, собравшихся на акцию в Кишиневе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полиция Молдавии сообщила о задержании 54 человек, которые намеревались принять участие в акции протеста, организованной в воскресенье в Кишиневе движением "За народ".

Как сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции, задержанные вели себя подозрительно, при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

В воскресенье движение "За народ", которое было создано недавно партией "Шор", проводит массовую акцию протеста. Как передает корреспондент "Интерфакса", в ней принимают участие несколько тысяч человек.

При этом, полиция перекрыла несколько национальных автотрасс, не пустив в Кишинев десятки автобусов с протестующими. В полиции мотивируют эти действия проверкой технического состояния автобусов.

Это уже третья подобная акция за последние две недели. Ее участники требуют от правительства погасить всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы.

Ранее полиция и президент страны Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".