Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

В Молдавии задержали более 50 активистов, собравшихся на акцию в Кишиневе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полиция Молдавии сообщила о задержании 54 человек, которые намеревались принять участие в акции протеста, организованной в воскресенье в Кишиневе движением "За народ".

Как сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции, задержанные вели себя подозрительно, при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

В воскресенье движение "За народ", которое было создано недавно партией "Шор", проводит массовую акцию протеста. Как передает корреспондент "Интерфакса", в ней принимают участие несколько тысяч человек.

В миреВ Кишиневе на акции приняли резолюцию с требованием к властям оплатить зимние счета ЖКУЧитать подробнее

При этом, полиция перекрыла несколько национальных автотрасс, не пустив в Кишинев десятки автобусов с протестующими. В полиции мотивируют эти действия проверкой технического состояния автобусов.

Это уже третья подобная акция за последние две недели. Ее участники требуют от правительства погасить всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы.

Ранее полиция и президент страны Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".

Молдавия Кишинев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 марта

Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Что произошло за день: суббота, 11 марта

Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы

Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 11 марта

Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян

Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян

Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });