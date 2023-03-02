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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В Молдавии утвердили румынский язык как государственный

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение во всех законодательных актах, в том числе в Конституции республики, словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык".

Полное название проекта – "О выполнении соображений некоторых постановлений Конституционного суда". Авторы ссылаются на три постановления КС, в том числе от 5 декабря 2013 года. Согласно этому документу, государственным языком Молдавии является румынский язык.

Учитывая тот факт, что "акты Конституционного суда, которыми дается толкование конституционным текстам, имеют силу закона и являются обязательными", авторы предлагают в тексте законов слова "молдавский язык" заменить словами "румынский язык".

"В целях исполнения настоящего закона в 30-дневный срок со дня его вступления в силу Агентству правовых информационных ресурсов обеспечить в Государственном регистре правовых актов внесение изменений, вытекающих из настоящего закона, во все законодательство Республики Молдова, в том числе в Конституцию", - говорится в документе.

Вместе с тем, законопроект вызвал серьезную критику со стороны оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, депутаты которого заблокировали трибуну парламента с плакатами.

Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут быть утверждены "двумя третями голосов депутатов" и "не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта и только с положительным заключением КС". Также согласно Конституции, "Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".

Депутаты от PAS заявили, что эти положения действуют в случае внесения поправок в Конституцию. По их мнению, в данном случае речь идет о "техническом" решении по приведению Конституции в соответствии с решением Конституционного суда. Они подчеркивают, что это положение и так действовало, но формально требуется исправить все акты, согласно постановлению КС.

В настоящее время, согласно статье 13 Конституции Молдавии, государственным языком Республики Молдова является "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".

Молдавия
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