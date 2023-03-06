Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Посол США рекомендовал парламенту Грузии не принимать закон об иноагентах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Посол США в Грузии Келли Дегнан призывает грузинский парламент отказаться от рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.

"Мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон, он не входит в интересы Грузии", - заявила Дегнан журналистам.

В миреПрезидент Грузии наложит вето на законопроект об иноагентахЧитать подробнее

По ее мнению, "этот закон окажет разрушительное влияние на организации, работающие в Грузии".

"США, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Европейский совет, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который с большой вероятностью стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ", - отметила Дегнан.

Парламент Грузии после обсуждения и одобрения в парламентских комитетах законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" намерен на пленарном заседании 7 марта принять его в первом чтении. Представители парламентского большинства заявили журналистам, что для принятия этого законопроекта у них есть необходимое количество голосов.

Оппозиционные партии и неправительственные организации, протестующие против принятия закона об иностранных агентах, проводят акции протеста у здания парламента.

США Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

Путин обсудил по телефону с Раиси реализацию инфраструктурных проектов

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Brent подешевела до $85,07 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });