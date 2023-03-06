Посол США рекомендовал парламенту Грузии не принимать закон об иноагентах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Посол США в Грузии Келли Дегнан призывает грузинский парламент отказаться от рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.

"Мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон, он не входит в интересы Грузии", - заявила Дегнан журналистам.

По ее мнению, "этот закон окажет разрушительное влияние на организации, работающие в Грузии".

"США, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Европейский совет, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который с большой вероятностью стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ", - отметила Дегнан.

Парламент Грузии после обсуждения и одобрения в парламентских комитетах законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" намерен на пленарном заседании 7 марта принять его в первом чтении. Представители парламентского большинства заявили журналистам, что для принятия этого законопроекта у них есть необходимое количество голосов.

Оппозиционные партии и неправительственные организации, протестующие против принятия закона об иностранных агентах, проводят акции протеста у здания парламента.