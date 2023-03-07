Премьер-министр Грузии считает, что закон об иноагентах укрепит суверенитет страны

Будущее страны должно принадлежать не иностранным агентам, а патриотам, заявил он

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Принятие двух законопроектов об иностранных агентах будет способствовать укреплению суверенитета Грузии, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"В парламент внесены две версии закона об иностранных агентах. Одна, так называемая грузинская версия, подготовленная депутатами из движения "Сила народа", и другая версия, американская, перевод американского действующего с 1939 года соответствующего закона. До сих пор никто не проявлял желания рассмотреть или осудить закон об иностранных агентах, действующий в США. Подобный закон действует и в других странах. Мы, наша власть делает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии", - сказал премьер.

По его словам, "спекуляции" оппозиции в отношении принятия закона об иноагентах лишены обоснования. В Грузии действуют некоторые неправительственные организации, которые "ведут борьбу с государством и государственными интересами", продолжил он.

"К примеру, некоторые организации с помощью зарубежного финансирования проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия. При этом их деятельность лишена всякой прозрачности", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что после принятия парламентом в первом чтении двух законопроектов, они будут направлены в Венецианскую комиссию Совета Европы и лишь после заключения комиссии и рекомендаций парламент продолжит их обсуждение.

"Все должны свыкнуться с простой истиной - будущее нашей страны не принадлежит не иностранным агентам и не слугам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам", - сказал Гарибашвили.

Он предупредил радикальную оппозицию, что власть обеспечит все гражданские свободы, но никому не простит ни одного незаконного действия.

Поправки об иноагентах были внесены в парламент Грузии в феврале. Депутаты должны рассмотреть законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении 7 марта. Проект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа. Он также вводит обязательную регистрацию таких организаций, штрафы - за отказ от регистрации и наделяет Минюст правом вести расследования в отношении предполагаемых иноагентов.

Против принятия такого закона высказались в США и Евросоюзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала журналистам, что использует свое право и наложит вето на этот закон, если депутаты его одобрят.