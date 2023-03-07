В Польше заявили о готовности обслуживать поставленные Украине танки Leopard

Варшава обещает дополнительные поставки танков в ближайшее время

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Варшава выразила готовность предоставить сервисное обслуживание для танков Leopard, отправленных на Украину, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Основная проблема - это отсутствие запчастей, надеюсь на прорыв и в этой сфере", - приводит агентство его слова.

"Мы готовы учредить центр по обслуживанию, который будет заниматься обновлением танков Leopard, отправленных на Украину. Мы намерены разместить его в районе Бумар-Лабенди (на юге страны), поскольку там существуют условия, необходимые для этого", - отметил министр.

Кроме того, по словам Блащака, Польша на этой неделе направит на Украину еще 10 танков Leopard 2A4.

Ранее из Польши на Украину поступили четыре танка этой модели.