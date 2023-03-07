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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

В Польше заявили о готовности обслуживать поставленные Украине танки Leopard

Варшава обещает дополнительные поставки танков в ближайшее время

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Варшава выразила готовность предоставить сервисное обслуживание для танков Leopard, отправленных на Украину, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Основная проблема - это отсутствие запчастей, надеюсь на прорыв и в этой сфере", - приводит агентство его слова.

"Мы готовы учредить центр по обслуживанию, который будет заниматься обновлением танков Leopard, отправленных на Украину. Мы намерены разместить его в районе Бумар-Лабенди (на юге страны), поскольку там существуют условия, необходимые для этого", - отметил министр.

Кроме того, по словам Блащака, Польша на этой неделе направит на Украину еще 10 танков Leopard 2A4.

Ранее из Польши на Украину поступили четыре танка этой модели.

Польша Украина
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